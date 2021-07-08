В России вывели новые сорта грецкого ореха

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева в ходе селекционных работ вывели два новых сорта грецкого ореха. Они способны выдерживать неблагоприятные погодные условия, а их скорлупа настолько хрупкая, что их можно расколоть руками. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Самарского университета.

По словам Александра Помогайбина, заместителя директора Ботанического сада при университете, самарские орехи легко переносят как морозы, так и засуху. Их созревание приходится на сентябрь или начало октября.

«Кроме того, самарские орехи легко раскалываются при несильном нажатии и их можно расколоть, буквально просто сжав в руке. Мы намерены запатентовать оба эти сорта, заявки на патенты уже поданы. Сорта получили названия "Самарец" и "Волжанин"», — отметил Помогайбин.

Ранее в ботаническом саду Волгоградской области возродили 234-летний дуб-патриарх из Дубовки. Старейшее дерево начало умирать в 2015 году. Тогда же местная жительница Татьяна Бойко вместе с инициативной группой из Дубровки разработала программу реабилитации уникального памятника живой природы и призера национального конкурса «Российское дерево года».