В России возродили 234-летний дуб-патриарх

В ботаническом саду Волгоградской области возродили 234-летний дуб-патриарх из Дубовки. Об этом сообщается на портале Volganet.net.

Старейшее дерево начало умирать в 2015 году. Тогда же местная жительница Татьяна Бойко вместе с инициативной группой из Дубровки разработала программу реабилитации уникального памятника живой природы и призера национального конкурса «Российское дерево года».

В результате спустя шесть лет специалисты местного ботанического сада провели обследование дуба и пришли к выводу, что его состояние значительно улучшилось. «В частности, было проведено террасирование дерева подпорными ступенями из бетонных плит и бутового камня — это замедлило проседание растения от уровня материкового горизонта к урезу воды. Ежегодная опиловка усыхающих ветвей, пломбировка дупел специальным раствором для предотвращения образования грибных тел тоже дали свои результаты», — рассказали порталу в ботаническом саду.

Кроме того, уже второй год подряд на дереве замечают образование желудей. Семена от дуба планируют собирать для воспроизводства дерева-долгожителя.