В Москве появятся «исцеляющие» сады

Территорию международного медицинского кластера (ММК) «Сколково» облагородят «исцеляющими» садами и лесом. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов на Московском урбанистическом форуме, передает «Интерфакс».

При строительстве медицинского кластера особое внимание уделят созданию среды для комфортного пребывания врачей и пациентов. Помимо современных корпусов клиник на территории появятся природные уголки, которые будут способствовать реабилитации и восстановлению людей в период лечения, считают специалисты.

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«В медицинском кластере "Сколково" к осени 2021 года появится система из "исцеляющих" садов со скульптурами и леса с ручьем. Подобное благоустройство снижает стресс у посетителей и персонала, формирует желание активно заботиться о своем здоровье и является продолжением городской среды с природным ланшафтом», — заявил Загрутдинов.

На зеленой территории общей площадью около пяти гектаров также организуют овальную площадь, предназначенную для общения. Там поставят павильоны для мастер-классов, психологических тренингов, воркшопов. Систему «исцеляющих» садов планируют запустить в медкластере до конца 2021 года. Участки соединят друг с другом и с Мещерским лесом пешеходными и велосипедными дорожками. Каскад парков будет способствовать профилактике заболеваний за счет взаимодействия людей с природой и искусством, добавил генеральный директор Фонда ММК «Сколково».

Медкластер строится на территории инновационного центра «Сколково». В 2018 году там заработал диагностический центр израильской клиники «Хадасса». Всего в ММК будет десять медицинских учреждений из разных стран мира, в том числе умный госпиталь «Бундан» Сеульского национального университета, открытие которого запланировано на 2022 год.

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