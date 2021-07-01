Объявлено о строительстве новой Москва-Сити

Для промзоны «Южный порт» на юго-востоке столицы готовят план комплексного развития, при реализации которого может появиться новый деловой центр, подобный Москве-Сити. Об этом в рамках выступления 1 июля на Московском урбанистическом форуме сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

На территории «Южного порта» предполагается строительство жилых кварталов, удобной и многофункциональной набережной, создание социальной и транспортной инфраструктуры. Главный архитектор отметил, что центром городского роста в столице является Москва-Сити. В концепции развития промзоны власти и девелоперы видят подобную доминанту.

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«Промзона ”Южный порт” — это новая точка роста. Здесь планируется создать Москву-Сити-2, только на юго-востоке Москвы, но тоже на реке. Проведен конкурс проектов на эту площадку, и мы находимся в процессе выбора более детальной концепции. Есть и другие места для высотного строительства, например, ”Северный порт”», – заявил Кузнецов.

Международный конкурс на лучший проект застройки первой части промзоны площадью в 36,44 гектара, на которой в ближайшие пять-семь лет предполагается создание жилого комплекса и делового центра — аналога Москвы-Сити, объявили в апреле 2021 года компании AEON Corporation и «Ферро-Строй». До 2024 года также предусмотрено строительство новой станции метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии. На месте бывших железнодорожных путей обустроят парки с выходом на набережную Москвы-реки. Проект развития всей промзоны, площадь которой составляет более 400 гектаров, рассчитан на 30 лет, указано на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Недвижимость в Москве-Сити охотнее остальных, за исключением москвичей, приобретают жители Санкт-Петербурга. На их долю приходится 32 процента запросов на сделки, сообщила компания Skolkovo Realty на начало июня 2021 года. На втором и третьем месте — покупатели из Нижнего Новгорода и Новосибирска.