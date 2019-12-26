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Москвичи поселились на дереве в Крыму

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Москвичи Саша Зурбаганский и Селена Рэй поселились на дереве в Бахчисарайском районе Крыма. Супруги построили себе там дом, который держится на стволах каменного дуба. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Зурбаганский — в прошлом директор строительной фирмы, специалист в области электронных денег. Рэй — юрист и банковский советник. Оба отказались от статусных должностей и с 2014 года живут в доме на колесах, путешествуя в поиске гармонии. По словам супругов, они устали от войн и зла, поэтому теперь ищут мира и подают пример окружающим.

Саша впервые посетил Крым в 2018 году. Мужчина был восхищен натуральностью и вкусом местных продуктов, а потом решил здесь жить. Пара спит и готовит в своем доме на колесах, а отдыхает в доме на дереве. Саша установил на крыше солнечные панели — можно заряжать ноутбуки и телефоны. С их помощью супруги общаются с детьми от предыдущих браков — четырьмя дочерьми в возрасте от 12 до 24 лет.

Селена с Сашей начали учить украинский и крымскотатарский языки. «Мы решили тут подзадержаться», — говорят супруги.

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