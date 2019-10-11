Мужчина потерял семью и деньги из-за дома мечты

Житель Норт-Девона (Великобритания) решил построить дом-маяк за 2,2 миллиона фунтов стерлингов (176 миллионов рублей), но не рассчитал бюджет и остался в долгах, лишившись семьи из-за своих амбиций. Об этом пишет Daily Mail.

О планах англичанина по строительству дома стало известно в 2010 году, когда Эдвард Шорт и его жена Хейзел впервые пришли на телепередачу «Истории дизайна». Пара рассказала о намерениях перестроить дом 1950-х годов в особняк с маяком всего за 18 месяцев. Супруги планировали возвести здание с шестью спальнями, домашним кинотеатром, сауной и панорамным бассейном. Необычный дом намеревались построить прямо на скале над пляжем в деревне Кройд. Когда пара перешла к строительству, выяснилось, что рельеф существенно удорожает работы.

В феврале 2012 года Эдвард из-за нехватки средств приостановил стройку и начал возводить другой дом, подешевле, взяв для этого кредит на 2,5 миллиона фунтов стерлингов (200 миллионов рублей). Как пишет издание, Хейзел Шорт к тому моменту начала серьезно беспокоиться о финансовых перспективах семьи, но муж ее не послушал, решив во что бы то ни стало достроить маяк.

В 2019 году Эдвард Шорт снова пришел на передачу «История дизайна» и рассказал о крахе своего начинания. Семья Шортов распалась, Эдвард потратил все кредитные средства и оказался в долгах, а особняк до сих пор находится на стадии каркаса.

В сентябре 2019 года в британском Бирмингеме выставили на продажу дом всего за один фунт стерлингов (80 рублей). Однако внутри здания все разрушено, и будущему хозяину придется вложить немало средств в ремонт недвижимости.

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