Туристам предложили покорить самую высокую точку Красной Поляны

Туристам в Сочи предложили покорить высшую точку курорта Красная Поляна, гору Черная пирамида. О новом маршруте разузнали «Кубанские новости».

Вершина располагается на высоте 2375 метров. Желающим добраться до конца маршрута придется преодолеть скальный участок со стальными скобами. Благодаря этому туристы смогут осуществить поставленную задачу потратив меньше энергии, чем при обычном скалолазании. Представители курорта подчеркнули, что на маршруте предусмотрены страховочные тросы и специальная экипировка.

Наградой для покоривших вершину Черной пирамиды станет открывшийся вид на долину рек Мзымта и Ачипсе, горные поселки Эсто-Садок и Красная Поляна, олимпийские объекты горного кластера. Тем, кому повезет с погодой, удастся разглядеть и очертания Эльбруса.

Ранее сообщалось, что в Сочи открыли «Черничную тропу» протяженностью около 20 километров. Проходящая по особо охраняемой территории местного национального парка экотропа стала самой длинной на горе Аибга.