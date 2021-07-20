Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в августе

Эксперты назвали самые популярные направления для путешествий по России и за рубежом в предстоящем августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-сервиса OneTwoTrip.

В компании проанализировали бронирования, оформленные до 15 июля на период с 1 по 31 августа — наибольшим спросом у россиян пользуются Махачкала, Геленджик и Ставрополь.

«Махачкала и Геленджик вполне могут заменить отдых в популярных Сочи или Ялте. А в Ставропольском крае можно оздоровиться и насладиться уникальными природными заповедниками», — отметили в OneTwoTrip.

Также специалисты выделили повышенный спрос на авиабилеты в Мурманск, Волгоград, Астрахань, Липецк, Назрань, Псков и Южно-Сахалинск.

Среди зарубежных направлений в тройку лидеров вошли Болгария, Турция и Узбекистан. «Рост популярности Болгарии также закономерен — у этой европейской страны отличные курорты и пока здесь не так много туристов», — подчеркнули представители сервиса.

Кроме того, эксперты указали на интерес российских туристов к поездкам в Грецию, Черногорию, Молдавию, Грузию, Кению и на Мальдивы.

Ранее в июне аналитики перечислили самые востребованные направления внутреннего туризма к летнему сезону 2021 года среди россиян. В топ-3 регионов по количеству поисковых запросов вошли Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края. При этом средний чек на покупку авиа- и железнодорожных билетов увеличился вдвое и составил почти 11 тысяч рублей.