Перечислены российские альтернативы отдыху на Черном море

Генеральный директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова перечислила российские альтернативы отдыху на Черном море. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, самыми популярными направлениями, помимо Краснодарского края, являются Алтай, Камчатка, Карелия и Дагестан.

«Дагестан действительно уникальное место, в котором собраны природные богатства, культурное наследие, история. Приятно удивят невысокие цены», — сказала Бортникова.

В десятку самых популярных российских регионов также вошли Байкал, Калининградская область, Приэльбрусье, Кольский полуостров, Северная Осетия и Архыз.

Ранее эксперты предупредили россиян о главных опасностях купания в Черном море во время штормового предупреждения. Так, несмотря на бушующую стихию многие отдыхающие стремятся «помочить ножки» и сделать эффектные фотографии на фоне моря. По словам руководителя сочинской спасательной станции Василия Сомова, даже несильная волна может сбить человека с ног и унести в море.

