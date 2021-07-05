В Сочи решили закрыть пляжи из-за непогоды

Власти Сочи приняли решение закрыть городские пляжи для посещения из-за непогоды и штормового предупреждения. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в настоящее время на пляжах усилено дежурство спасателей — они расчищают обломки мебели и убирают уцелевшие зонты и шезлонги.

«Устранять последствия арендаторы пляжных территорий уже начали, работы завершат, как только нормализуется погода», — сообщили в пресс-службе мэрии.

При входе на пляж санаториев «Салют» и «Октябрьский» дежурит охрана, которая не пускает посетителей. Кроме того, для посещений закрылся парк «Дендрарий».

Ранее 5 июля в Сочи из берегов вышла река Хорота и начала затапливать город. Также отмечается критический подъем уровня реки Мацеста. В воскресенье, 4 июля, на Сочи обрушился ливень с ураганным ветром. Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра могут усилиться до 22 метров в секунду, а над морем начнут формироваться смерчи.