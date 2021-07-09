Названы самые популярные для бронирования пятизвездочных отелей города

Названы города, в которых путешественники чаще всего бронируют отели категории пять звезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно предоставленным данным, в первой половине этого года отели самого высокого класса были наиболее популярны в столице страны — в них предпочла остановиться третья часть всех туристов. Отмечалось, что средняя цена номера за сутки достигала 12,9 тысячи рублей.

Кроме того, в список самых популярных направлений, где путешественники чаще всего проживают в роскошных отелях, вошли Сочи — пятизвездочные гостиницы города забронировали 10,4 процента респондентов, Санкт-Петербург — 9,5 процента опрошенных и Дубай — 3,8 процента.

Также люксовые места проживания были популярны в таких городах, как Екатеринбург (3,2 процента), Воронеж (3,1 процента) и Стамбул (2,7 процента).

Ранее Ассоциация туроператоров России назвала самые популярные направления для экскурсионного туризма. Отмечается, что в настоящее время экскурсионные поездки составляют 10-15 процентов от общего числа туров. Согласно данным компаний АЛЕАН, ANEX Tour, TUI, «Интурист», «Спектрум», лидерами рейтинга в этом сегменте считаются Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, города Золотого кольца, Татарстан, Байкал, Камчатка, Алтай и Кавказ.