Названы самые популярные направления для экскурсионного туризма в России

Названы самые популярные направления для экскурсионного туризма. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Отмечается, что в настоящее время экскурсионные поездки составляют порядка 10-15 процентов от общего числа туров. Согласно данным компаний АЛЕАН, ANEX Tour, TUI, «Интурист», «Спектрум», лидерами рейтинга в этом сегменте считаются Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, города Золотого кольца, Татарстан, Байкал, Камчатка, Алтай и Кавказ.

Состав покупателей экскурсионных туров молодеет, рассказала директор по внутреннему рынку Coral Travel Алена Громова. По ее словам, таким отдыхом начала интересоваться молодежь, которая хочет открыть для себя страну. В ANEX Tour заявили, что экскурсионные туры чаще всего приобретают семейные пары. Калининград предпочитают люди старше 45 лет, в то время как поездки на Сахалин больше интересуют людей младше 35 лет.

Самыми дешевыми направлениями компании назвали Санкт-Петербург, Казань и города Золотого кольца. Дороже всего обойдутся экскурсионные туры на Сахалин, Камчатку и Алтай.