Названы популярные у россиян направления для путешествий

В топ-5 наиболее популярных направлений у россиян на данный момент входят Турция, Греция, Кипр, Египет и Мальдивы. За последнюю неделю объем бронирований по ним вырос в 1,5 раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Tez Tour.

Уточняется, что на путешествия в Турцию спрос увеличился на 55 процентов относительно прошлой недели, в Грецию и на Кипр — на 36 процентов, в Египет — на 20 процентов. В Мальдивы за неделю спрос упал на 23 процента, при этом средний чек туров на острова вырос на 108 процентов.

В туристическом сервисе OneTwoTrip сообщили, что заметно вырос спрос на авиабилеты у самостоятельных путешественников. Так, лидерами среди направлений стали Сейшелы ( плюс 55 процентов по сравнению с прошлой неделей), Египет (плюс 43 процента), Мальдивы (плюс 36 процентов) и Турция (плюс 32 процента).

Сервисе по поиску авиабилетов Aviasales отметил повышение интереса к Турции на 49 процентов, к Греции — на 68 процентов, а к Кипру — на 46 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее Ассоциация туроператоров России назвала самые популярные направления для экскурсионного туризма. Отмечается, что в настоящее время экскурсионные поездки составляют порядка 10-15 процентов от общего числа туров. Согласно данным компаний АЛЕАН, ANEX Tour, TUI, «Интурист», «Спектрум», лидерами рейтинга в этом сегменте считаются Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, города Золотого кольца, Татарстан, Байкал, Камчатка, Алтай и Кавказ.

