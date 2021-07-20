«Черничную тропу» протяженностью около 20 километров открыли в Сочи

Жителям и туристам в Сочи подарили новый маршрут, получивший название «Черничная тропа». Проходящая по особо охраняемой территории местного национального парка экотропа стала самой длинной на горе Аибга, пишут «Кубанские новости».

Уточняется, что длина маршрута составляет почти 20 километров. Для его преодоления любителям прогулок понадобится около девяти часов.

Стартовая точка маршрута располагается на курорте Красная Поляна, она берет начало у верхней станции канатной дороги «Вершина» на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Тропа проходит через горную долину Цирк-1 и спускается по западному склону горы Аибга к реке Мзымта на высоту 400 метров над уровнем моря.

Представители курорта Красная поляна предупредили, что желающим отправиться в поход потребуются хорошая физическая форма и выносливость. По их словам, путешествовать по тропе следует в сопровождении опытного гида.

«Усилия путешественников будут вознаграждены широкими панорамами и пёстрым цветочным разнообразием горных лугов в стартовой зоне тропы. Затем луговые ландшафты сменятся лесными, где растут настоящие деревья-патриархи – многовековые пихты, клёны, буки», — заверили в пресс-службе курорта.

Отмечается, что на тропе путешественников ожидает черника двух видов: на альпийских лугах им встретятся плоды низкого кустарника черники обыкновенной, а в лесу — высокие кустарники черники кавказской.

Ранее сообщалось, что в Башкирии для подъема на гору Торатау возведут эколестницу со смотровыми площадками и скамейками. Указывалось, что при планировании строительства экотропы власти будут следить за тем, чтобы ее появление не навредило природе.

