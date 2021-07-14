WWF поможет Хакасии с маршрутом для людей с ограниченными возможностями зрения

Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) поможет Хакасии создать первый в республике и на юге Красноярского края инклюзивный эколого-экскурсионный маршрут для людей с ограниченными возможностями зрения. Об этом сообщается на сайте фонда.

«Гости заповедника получат возможность экологического просвещения и погружения в экокультуру на специально оборудованном инклюзивном экологическом маршруте "Короткое путешествие длиной в 400 миллионов лет"», — говорится в публикации.

Для реализации проекта потребуется 1 миллион 500 тысяч рублей. На участке «Оглахты» заповедника планируется создать комфортную инфраструктуру для посетителей с нарушениями зрения: изготовить и установить на маршруте малые тактильные скульптуры, произвести и разместить вдоль экотропы тактильные информационные стенды со шрифтом Брайля.

Данный участок выбран потому, что степной участок «Оглахты» заповедника Хакасский располагается в 50 км от Абакана – столицы Хакасии и является одним из самых посещаемых мест региона, до куда легко добраться.

Предполагается, что проект будет реализован с июня по октябрь 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появится первый кинотеатр для людей с ограниченным зрением и слухом. Согласно материалу, в 2020 году дзержинский клуб инвалидов «Вера» выиграл президентский грант на дорогостоящий проектор. Фильмы будут сопровождаться субтитрами и тифлокомментариями (специалисты будут озвучивать происходящее на экране).