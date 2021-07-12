В Дзержинске откроют первый кинотеатр для людей с инвалидностью

В Нижегородской области появится первый кинотеатр для людей с ограниченными зрением и слухом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Согласно материалу, в 2020 году дзержинский клуб инвалидов «Вера» выиграл президентский грант на дорогостоящий проектор. В связи с этим сотрудники организации решили открыть кинотеатр для людей с инвалидностью. Фильмы будут сопровождаться субтитрами и тифлокомментариями (специалисты будут озвучивать происходящее на экране).

На данный момент сотрудники клуба обустраивают пространство: на данный момент им не хватает кресел и кондиционера. Старт кинопоказов запланирован на сентябрь 2021 года — они будут бесплатными.

Ранее в июле сообщалось, что в Кисловодске начали бесплатно показывать кино. Благотворительную акцию организовал гендиректор курортного управления профсоюзных санаториев на КМВ Николай Мурашко. Известно, что на первом сеансе горожане и туристы посмотрели новый отечественный фильм «Бендер. Начало».

