Гостям усадьбы Некрасова под Ярославлем предложат экскурсии с цифровым гидом

Посетителям музея-заповедника поэта Николая Некрасова «Карабиха» под Ярославлем предложат экскурсии с цифровым гидом. По мнению руководства музея, такое нововведение будет особенно востребовано на фоне пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Онлайн-гид подготовили к 200-летию со дня рождения поэта. «В год 200-летия Некрасова особенно важно внедрение инновационных форматов в работу музея. Онлайн-экскурсии сегодня востребованы у индивидуальных туристов. Это возможность организовать безопасное и комфортное посещение музея и предложить интересный продукт посетителям», — подчеркнул зампред правительства области Максим Авдеев.

Отмечается, что гид будет доступен всем желающим абсолютно бесплатно. Чтобы загрузить его, нужно скачать на смартфон приложения izi.TRAVEL или WeGoTrip, а затем отсканировать QR-код со стендов в усадьбе.

На прошлой неделе в музее открыли фестивальный парк и сценический комплекс, рассчитанный на 380 человек. Планировалось, что открытие состоится на традиционном всероссийском Некрасовском празднике поэзии 3 июля, однако торжество отменили из-за эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области туроператорам рассказали о запуске брендового маршрута по региону — он будет называться «Горизонты открытий». Маршрут включит в себя путешествие по природным и историческим местам региона, а также музеям, мастер-классам и галереям.