Для туристов на Алтае разработали прогулку по дну Телецкого озера

Для туристов, посещающий Горный Алтай, разработали прогулки по дну Телецкого озера. Об этом сообщает портал RuNews24.

Во время погружения с путешественниками будут находиться сотрудники Алтайского биосферного заповедника. Именно по их инициативе и был разработан подводный маршрут.

Общая протяженность прогулки составит 200 метров. Новичков будут погружать лишь на пять метров под воду, а профессионалы, которые уже не раз занимались подводным плаванием, смогут опуститься на самое дно озера. По данным портала, цена экскурсии составит пять тысяч рублей с человека.

Температура воды в озере низкая и составляет всего три градуса. Однако от холода спасает гидрокостюм, который выдается туристам. Погрузившись под воду, они смогут увидеть разломанный пирс, затопленный еще в 90-е годы прошлого века.

Ранее сообщалось, что туристам, которые путешествуют на Соловки, предложат новый пеший маршрут по берегу Белого моря. «Хочется (...), чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с красотой и историей нашего края. Это сказания о Гиперборее, путешествия поморов, древние торговые пути карелов и "пересыльного пункта" в Соловецкий лагерь», — рассказал автор маршрута экскурсовод Евгений Кустов.