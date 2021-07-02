Названы пять главных достопримечательностей Анапы

Анапа — один из главных черноморских курортов России. Портал «Смотрим» назвал пять главных достопримечательностей, ради которых туда едут туристы. Издание отмечает, что прежде всего интерес представляют природные и исторические особенности курорта.

Так, главное в Анапе — это море. Авторы материала отмечают, что большая концентрация соли в воде помогает при лечении ряда заболеваний, в частности, проблем с опорно-двигательным аппаратом или кожей. Кроме того, морской песок, нагреваясь до 50-60 градусов, дает эффект кварцевой лампы.

Вторая достопримечательность — это исторические постройки. Две тысячи лет назад Анапа была греческой гаванью и называлась Горгиппия. Древний некрополь и по сей день можно увидеть в центре современной Анапы.

На третьей позиции авторы расположили места развлечения для детей. Это и парки, и аквапарки, и дельфинарии, а также детские площадки, которые расположены вдоль берега. Кроме того, недалеко от города есть замок «Львиная голова».

Анапа также дарит возможность отдохнуть на двух морях: Черном и Азовском. Второе находится в 70 километрах от города. При этом именно от Анапы начинаются Кавказские горы. Когда-то здесь располагалась Османская крепость, построенная французскими инженерами. Именно от ее названия — Ана-па — и пошло современное наименование.

Замыкает пятерку лучших достопримечательностей долина лотосов, которая находится в 40 километрах от Анапы. Цветут они с середины июля до конца августа. Однако добраться до долины можно только на катере. Авторы издания советуют делать это на рассвете.