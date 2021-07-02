В России официально появится сельский туризм — соответсвующий закон подписал президент России Владимир Путин. Об этом пишет «Российская газета».

Так, представители аграрного сектора смогут организовывать экскурсии и оказывать услуги по размещению путешественников. Закон будет распространяться как на на сельскую местность, так и на малые города с населением меньше 30 тысяч человек.

Новый формат туризма позволит поближе познакомиться с традиционным укладом жизни в селах и деревнях, местными объектами культурного наследия, узнать больше о работе фермерских хозяйств и даже принять участие в сельхозработах на безвозмездной основе.

Отмечается, что новый закон станет толчком для развития сельских территорий — всего будет создано до 60 тысяч рабочих мест, а аграрии смогут получить дополнительные источники дохода, занимаясь экскурсионной деятельностью.

Ранее в апреле врач назвала лучшие виды туризма для восстановления после коронавируса. Так, переболевшим COVID-19 она посоветовала отправится в горы, чтобы подышать там чистым воздухом. Другим направлением для поездки может стать загород — вдали от города следует провести несколько дней, ориентируясь на биологические часы и избавившись от гаджетов.