Врач назвала лучшие виды туризма для восстановления после коронавируса

Чтобы восстановить организм, а в частности легкие, после перенесенного коронавируса, лучше всего отправиться в горы, чтобы подышать там чистым воздухом. В беседе с телеканалом «360» врач и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова назвала лучшие «постковидные» виды туризма.

«Пребывание в течение трех-семи дней в каком-нибудь санатории или в горах Сочи — лучше этого ничего не придумаешь. Есть на сегодняшний день программа реабилитационного лечения», — рассказала она, добавив, что можно за счет государства отправиться в реабилитационный центр Минздрава.

В центре, как рассказала Добрецова, есть соляные комнаты и другие процедуры, полезные для переболевших. При этом, по ее словам, на подобных программах делают большие деньги частные клиники. Главное отличие заключается в том, что в центре Минздрава пациентов обследуют и только после этого назначают соответствующий курс восстановления.

Другим направлением для поездки может стать загород. Врач отметила, что там следует провести несколько дней, ориентируясь на биологические часы и избавившись от гаджетов. «Если так делать в течение трех дней, то ты вполне можешь побороть свою хроническую усталость, обновиться, укрепить свой иммунитет и повысить настроение», — пояснила Добрецова.

Ранее главный реабилитолог Минздрава России Галина Иванова призвала после болезни ехать в санатории. Она пояснила, что путевку в отделение медицинской реабилитации можно получить по направлению от лечащего врача.