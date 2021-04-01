Россиян предостерегли от полетов в жаркие страны после COVID-19

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор Галина Иванова в интервью газете «Известия» предостерегла россиян от полетов в жаркие страны после перенесенного COVID-19.

«Ни в коем случае нельзя лететь в страны с жарким климатом, потому что невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии. От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система», — объяснила врач. Кроме того, следует учитывать нагрузку на организм из-за перелета и акклиматизации, в результате чего есть очень большой риск получить тромбоз.

Иванова также указала, что сердечно-сосудистая система получает нагрузку и во время пребывания в горах из-за разреженного воздуха, поэтому перед такой поездкой нужно проконсультироваться с врачом. При этом профессор отметила, что не нужно из-за этого «сидеть и бояться всю оставшуюся жизнь тромбоза». Она посоветовала заниматься своим здоровьем, посещать терапевта, пульмонолога, врача физической и реабилитационной медицины.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил россиян об опасностях в недавно открывшихся для посещения странах. По его словам, полеты в Германию или Венесуэлу сопровождаются определенными рисками, так как уровень заболеваемости COVID-19 в этих государствах сейчас находится на пике. Более того, россияне могут заразиться новыми неизученными штаммами коронавируса.