Россиян предупредили об опасностях в открытых для посещения странах

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил россиян об опасностях в недавно открывшихся для посещения странах. Его слова передает URA.RU.

Как заявил Болибок, полеты в Германию или Венесуэлу сопровождаются определенными рисками, так как уровень заболеваемости COVID-19 в этих государствах сейчас находится на пике. Более того, россияне могут заразиться новыми неизученными штаммами коронавируса.

«Германия сейчас находится на третьей волне коронавируса, и там реально у них эпидемия. То же самое с Венесуэлой», — отметил иммунолог.

Также он напомнил, что риск заражения при выезде за границу существует всегда, даже в тех странах, которые первыми открыли международное авиасообщение — например, в Танзании.

По словам врача, лучшей превентивной мерой является прививка от коронавируса.

25 марта сообщалось о возобновлении авиасообщения России и шести стран. В частности, с 1 апреля для граждан страны разрешен въезд в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.