Названы условия въезда в Германию для россиян

Всем прибывающим в Германию иностранцам, в том числе россиянам, с 28 марта понадобится предъявить справку с отрицательным тестом на коронавирус. О новых условиях въезда в страну сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что правило коснется тех россиян, которые планируют совершать путешествия в Германию прямыми рейсами — всем пассажирам без исключения придется предъявить перевозчику документ, свидетельствующий об отсутствии COVID-19, иначе их не пустят в самолет. Согласно предварительным данным, такое требование будет действовать до 12 мая.

Также перед въездом в страну путешественников обяжут заполнять цифровую форму на портале www.einreiseanmeldung.de, чтобы информировать органы здравоохранения о прибытии. Заполнив анкету, иностранцы получат подтверждение, которое необходимо показать при регистрации на рейс.

При этом, как отметили туроператоры, европейское государство пока не выдает россиянам туристические визы, однако отечественные путешественники могут посетить Германию по другими причинам — при наличии вида на жительство, родственников, а также с гуманитарными или деловыми целями.

Кроме того, в АТОР напомнили, что с 8 ноября 2020 все пребывающие в Германию пассажиры из стран с высоким риском распространения коронавируса, среди которых есть Россия, должны проходить обязательный 10-дневный карантин.

Ранее стало известно, что Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с Германией и еще пятью странами — Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта 2020 года. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами начали частично восстанавливать с 1 августа.