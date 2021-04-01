В Минздраве назвали россиянам способ бесплатно восстановиться после COVID-19

Главный реабилитолог Минздрава России Галина Иванова назвала россиянам способ бесплатно восстановиться после COVID-19. Она рассказала об этом в интервью «Известиям».

Иванова призвала отправляться после болезни на отдых в санатории, которые, по ее словам, «еще не похоронили лечебный подход к применению природных факторов», в отличие от зарубежных коллег.

«Если в санатории есть отделение медицинской реабилитации, то пациент едет туда бесплатно по направлению лечащего врача. Если он едет на санаторно-курортное лечение или просто купил путевку в санаторий самостоятельно, то это платно», — пояснила она.

Реабилитолог подчеркнула, что «активно работают в этом направлении» около 23 санаториев Башкортостана, Чувашии, Московской области, Северо-Западного федерального округа и Сибири. «Но надо понимать, что на такое долечивание не может поехать человек с тяжелыми последствиями коронавирусной инфекции. Санатории принимают пациентов, у которых небольшие, легкие, остаточные явления, чтобы закрепить результаты проведенной реабилитации. Пациент с тяжелым течением должен пройти полный курс реабилитации в стационаре», — предупредила специалист.

Иванова отметила, что в санаториях применяются физиопроцедуры: ингаляции, галотерапия, внутривенное лазерное облучение, магнитотерапия, интерференцтерапия и теплолечение.

Помимо этого, врач посоветовала желающим реабилитироваться после коронавируса посетить Крым, Приуралье и сибирские курорты — места, где растут сосна и ель. По ее словам, расположенные «в мощных сосновых массивах» курорты есть и в Подмосковье.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в России. По его словам, ситуация с COVID-19 в стране в последние недели улучшается, однако еще большое число пациентов находятся на лечении. «Профилактикой третьей волны является соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация населения», — добавил он.