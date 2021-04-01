В Роспотребнадзоре дали прогноз по снижению заболеваемости коронавирусом

Летом возможно существенное снижение заболеваемости COVID-19, так как коронавирус имеет сезонный характер, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Коронавирус имеет сезонный характер, этому очень много доказательств. Об этом свидетельствует и прошлое лето, когда и в России, и в других странах было мало заболевших. Не исключено, что и в этом году будет так же», отметил он.

При этом, по мнению специалиста, пандемия в 2021 году не закончится. Он отметил, что в настоящее время в мире идет нарастание заболеваемости коронавирусом, кроме того, остается непонятной ситуация в Африке и ряде стран Азии, где низкий охват тестированием.

Малеев добавил, пандемия коронавирусной инфекции начнет стихать в мире, когда иммунитет будет у 70 процентов населения. Также необходимо следить за мутациями СOVID-19 и тем, защищают ли от них существующие вакцины.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют говорить о третьей волне. Однако глава Минздрава Михаил Мурашко назвал эти разговоры преждевременными. По его словам, каждый день темпы распространения коронавирусной инфекции снижаются.

За последние сутки в стране выявили 8275 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев — 1286 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (715 случаев) и Московская область (584 случая).