Россиянам назвали самые чистые пляжи на Черном море

Россиянам назвали лучшие места с чистыми пляжами на Черном море. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты сервиса изучили отзывы путешественников, отдыхающих на черноморских курортах России, и выяснили, что самые чистые пляжи с теплым морем находятся в Курортном и Алупке в Крыму, и в Витязево в Краснодарском крае. Также в рейтинг лучших мест попали пляжи Симеиза (район Ялты), Судака, Шепси (Туапсе), Орджоникидзе (Феодосия), Николаевка и Сукко (Анапа).

Тем не менее отмечается, что в Витязево лучше выбирать для отдыха дикие пляжи, которые не так переполнены туристами. Кроме того, среди загруженных мест оказался Судак и Орджоникидзе. К самым малолюдным пляжам отнесли Курортное, Алупку, Шепси и Сукко.

Самый доступный пляжный отдых предлагает поселок Шепси — стоимость размещения в отелях здесь от 1,8 тысячи рублей в сутки, самым дорогим признан город Алупка — остановиться тут можно за 3,2 тысячи рублей в сутки. Цена проживания в селе Курортном, поселке Николаевка и в Витязево начинается от 2,4 тысяч рублей в сутки.

Ранее в июле были названы самые популярные прибрежные курорты среди россиян в середине лета. По данным аналитиков, наибольший спрос зафиксирован на билеты из Москвы в Симферополь — средняя цена за полет туда и обратно составляет почти 12 тысяч рублей. На втором месте расположился Сочи, на третьем — Анапа. Цена по этим направлениям не превышает 13 тысяч рублей.