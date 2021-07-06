В Башкирии возведут эколестницу к вершине горы Торатау

В Башкирии для подъема на гору Торатау возведут эколестницу со смотровыми площадками и скамейками. О проекте в своем Instagram-аккаунте рассказал глава региона Радий Хабиров.

Он заверил, что при планировании строительства экотропы власти будут следить за тем, чтобы ее появление не навредило природе. С этой целью к проекту уже подключили археологов и других специалистов. «Историко-культурная экспертиза нам очень нужна, она позволит правильно оценить состояние шихана. Несколько месяцев вопрос прорабатывали с учеными, экологами, геологами, биологами и местными жителями», — добавил Хабиров, отметив, что к работе также привлечены эксперты Российской академии наук.

Глава Башкортостана заверил, что специалисты обращают внимание на все нюансы, в том числе зоны произрастания редких растений и места гнездования птиц. Он пообещал, что новая эколестница, которая будет возведена с восточной и северной сторон Торатау, будет удобна для жителей и гостей региона всех возрастов. «По пути будут смотровые площадки со скамейками, и любая семья с детьми потихоньку, отдыхая, сможет подняться на вершину», — уточнил Хабиров, подчеркнув, что республика может стать местом притяжения внутреннего и международного туризма.

По его словам, благоустройство геопарка «Торатау» приблизит поставленную задачу.

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