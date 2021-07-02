В Воронеже появились 20 объектов культурного наследия

В Воронеже 20 памятников истории включены в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает издание De Facto.

В список воронежских объектов, пополнивших перечень вошли 17 братских могил, некрополь, воинское захоронение и здание Усманской казенной дачи (1867 год). Подробный перечень объектов разместило Управление по охране ОКН Воронежской области на своей странице «ВКонтакте» в четверг, 1 июля.

Границы территорий выявленных памятников истории и культуры определены соответствующими указами воронежского регионального управления по охране ОКН. Охранный статус запрещает проводить строительные и другие работы в границах культурных объектов.