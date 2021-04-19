В российском городе рухнула стена монастыря

В городе Муроме Владимирской области рухнула стена Свято-Троицкого женского монастыря. В результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря местной епархии, священника Артемия Чернова.

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Авария произошла вечером 18 апреля. В сообществе «Типичный Муром» во «ВКонтакте» появились фотографии, на которых видны обломки строения, кирпичи и бетонные глыбы на территории монастыря. По словам Чернова, причиной обрушения стала ветхость конструкции. Она была признана аварийной в 2020 году.

Монастырь считается памятником федерального значения. Разрушенный участок планируют восстановить, однако на данный момент неизвестно, кто будет проводить работы. «Вопрос только, кто будет восстанавливать: государство, поскольку это памятник федерального значения и собственность федеральная, либо это упадет на церковь. В каком это будет объеме, пока непонятно», — отметил Чернов.

В январе 2021 года в городе Вышний Волочек Тверской области рухнула часть стены здания Прохоровской мануфактуры, объекта историко-культурного наследия региона. Постройка находилась в заброшенном состоянии, так как мародеры разобрали крышу и снесли колонны. В городе предположили, что отсутствие опор могло спровоцировать обрушение.

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