В центре Москвы на прохожих рухнул кусок стены

На Гоголевском бульваре в центре Москвы на прохожих рухнул кусок фасада здания. В результате обрушения пострадали два человека, сообщают «Вести.Ru».

Инцидент попал на видео, на котором можно заметить, как вдоль дома по улице идут прохожие. Через несколько секунд с фасада здания срываются обломки стены и попадают на голову двум людям. Они хватаются за голову и резко отбегают в сторону. Вскоре они обратились за медицинской помощью. Степень тяжести травм неизвестна.

Пресненская межрайонная прокуратура начала проверку. В надзорном ведомстве пообещали установить причины произошедшего и дать оценку исполнению законодательства теми, кто был ответственен за содержание объекта.

Ранее в апреле с фасада здания на Невском проспекте в Санкт-Петербурге рухнула штукатурка. Она попала на голову молодому человеку, который проходил мимо. Его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Вскоре по факту обрушения местная прокуратура начала проверку. Пострадавшему пообещали компенсировать затраты на лечение.