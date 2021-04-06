У жилого дома в российском городе рухнула стена

В городе Канске Красноярского края у одного из жилых домов рухнула стена. Местные жители предположили, что здание считалось аварийным. Об этом стало известно из публикации в сообществе «ЧП Канск» во «ВКонтакте».

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Инцидент произошел на улице Красноярской. В сети появилось фото, на котором видно, что часть фасада обрушилась от пола до потолка, а дорога оказалась завалена кирпичами и кусками бетонных блоков. Вскоре в соцсети уточнили, что здание служило общежитием. На место происшествия выехали бригада спасателей и медики.

По данным телеканала «Енисей», спасатели исследуют место происшествия. Прокуратура региона организовала проверку и пообещала выяснить причины происшествия. В ведомстве подтвердили, что в здании обрушились санузел и одна из квартир.

В январе 2021 года в городе Вышний Волочек Тверской области рухнула часть стены здания Прохоровской мануфактуры, построенного в XIX веке. До происшествия мародеры разобрали на части крышу постройки и снесли колонны, скрепляющие перекрытия. В городе предположили, что отсутствие опор могло стать причиной обрушения.

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