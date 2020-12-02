Кусок стены жилого дома отвалился из-за ремонта дыры

У одного из жилых домов в Архангельске отвалился кусок стены после того, как коммунальщики начали ремонтировать образовавшуюся рядом дыру. Местные жители предположили, что плиту мог задеть трактор рабочих. Об этом сообщает «29.ру».

Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Дежневцев. Жильцы рассказали изданию, что плита упала после того, как коммунальщики начали засыпать песком подкоп, который появился у дома около полугода назад во время ремонта подвальных труб. Вскоре участок стены вернули на место, повесив его на арматуру. По словам жильцов, теперь оттуда торчат острые штыри.

Оказалось, что россияне пытались решить вопрос с дырой у стены на протяжении нескольких месяцев. Тогда городская администрация отказалась искать виновников аварии и заявила, что этим должны заниматься сотрудники полиции. Рабочие приехали на проблемный участок только после обращения местных журналистов в мэрию.

Жильцы дома также пожаловались на находящийся неподалеку пожарный колодец. По словам активистов, люк долгое время не был закрыт крышкой, и только недавно на него положили железобетонную плиту. Однако, как отметили местные жители, спустя время неустойчивое перекрытие съехало, из-за чего образовалась широкая щель. На данный момент горожане опасаются, что кто-нибудь может упасть в колодец.

В сентябре 2020 года в жилом доме на улице Херсонской в Санкт-Петербурге коммунальные службы решили заняться капитальным ремонтом и проводили работы в шахте лифта. В результате в здании обрушилась часть стены площадью четыре квадратных метра и возникла угроза разрушения лестничной конструкции. Позже районная администрация провела проверку и заявила, что разрушенная стена не была несущей, а упавший участок находился в аварийном состоянии.

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