В Санкт-Петербурге штукатурка рухнула на прохожего

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На Невском проспекте в Санкт-Петербурге с фасада здания рухнула штукатурка. Она попала на голову одному из прохожих. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент попал на видео, на котором можно заметить, как по тротуару идут прохожие, а около арки стоит компания людей. Через несколько секунд со здания падает штукатурка, после чего молодой человек начинает держаться за голову. Вскоре пострадавшего с подозрением на сотрясение мозга увезли в Мариинскую больницу.

По факту обрушения местная прокуратура начала проверку. Пострадавшему пообещали компенсировать затраты на лечение. На место выехали спасатели и сотрудники коммунальной службы, обслуживающей участок. Они предположили, что конструкция могла обвалиться из-за накопившейся в зимнее время влаги. Фасад проверят, в случае угрозы обрушения его законсервируют и обезопасят сеткой.

В октябре прошлого года в Санкт-Петербурге на идущую домой школьницу упал металлический забор. Конструкция повредила девочке спину и голову. Тогда медики забрали пострадавшую в больницу. Вскоре было установлено, что она шла около строительных лесов пятиэтажки, а рабочие не контролировали нахождение посторонних и не обозначили опасную зону.