Лист фанеры слетел с балкона и упал на российскую школьницу

В Новосибирске лист фанеры слетел с балкона третьего этажа и упал на 11-летнюю школьницу. Здоровье девочки спустя полгода так и не восстановилось, а ее мать безуспешно пытается инициировать возбуждение уголовного дела. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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В августе 2020 года Алена Подзднякова зашла в копировальный центр, оставив у входа детей, поскольку с коляской не было возможности подняться. Ее 11-летняя дочь присматривала за годовалой сестрой и шестилетним братом. Однако с третьего этажа здания, где находился копировальный центр, ветром сдуло лист ДСП. На кадрах видно, как он падает на школьницу, впоследствии россиянку доставили в больницу с сотрясением и переломами.

Теперь Подзднякова пытается добиться справедливости. «После случившегося никто не понес наказания, мы даже не получили никакой компенсации. Хотя Настя до сих пор полностью не оправилась от травм: у нее стала часто болеть и кружиться голова, до сих пор мы принимаем лекарства, которые стоят немалых денег, и ездим к неврологу», — рассказала женщина.

В Следственном комитете заявили, что в данном деле отсутствуют признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного действующим уголовным законодательством. В действиях собственницы квартиры, откуда улетела фанера, «не было умысла на причинение какого-либо вреда». Самой девочке, по версии следователей, был причинен лишь легкий вред здоровью.