Четырехлетний ребенок упал в 13-метровый колодец и провел там несколько часов

Четырехлетний мальчик из местности Гаресено в американском штате Техас упал в колодец глубиной 13 метров и провел там несколько часов, пока его не извлекли спасатели. Об этом сообщает издание Click 2 Houston.

Ребенок провалился в колодец во время прогулки с родителями. Чтобы извлечь мальчика из колодца, спасателям потребовалось несколько часов. Пожарные из нескольких окрестных департаментов организовали масштабную спасательную операцию.

«Ключ успеха — в том, что задействованы были все. Даже шериф с лопатой помогал нам копать», — сказал помощник начальника пожарной охраны Роберт Альварес (Robert Alvarez).

Спасатели действовали аккуратно, так как опасались, что из-за производимой ими вибрации земля может обрушиться и похоронить под собой мальчика.

Спасенного ребенка госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница индийского региона Вижинджам, штат Керала, упала в колодец и провела там четыре с половиной часа, прежде чем спасатели извлекли ее на поверхность. Она стояла по шею в воде и держалась за веревку.