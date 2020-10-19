Ребенок провалился в шестиметровый колодец во время игры в прятки

Мальчик из американского района Янгтаун, округ Уэстморленд, штат Пенсильвания, провалился в шестиметровый колодец во время игры в прятки. Об этом сообщает издание Trib Live.

В воскресенье, 18 октября, 12-летний ребенок играл с другом в прятки. Он наступил на накрытый шестиметровый колодец с водой. Покрытие обрушилось, и мальчик провалился внутрь.

Ребенка спасли пожарные-волонтеры, которые спустя несколько минут прибыли на место происшествия на личных автомобилях. Они спустили вниз раздвижную лестницу, и мальчик сумел выбраться на поверхность.

«К счастью, единственное, что пострадало — гордость спасенного. Его состояние здоровья проверили на месте происшествия, с ним все в порядке», — сказал глава района Барри Бэнкер (Barry Banker).

Ранее сообщалось, что страдающий ожирением житель китайского городского округа Лоян, провинция Хэнань, застрял в колодце на заднем дворе своего дома и был спасен пожарными. Около десятка спасателей и местных жителей объединили усилия и извлекли его из колодца.