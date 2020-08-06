Женщина прыгнула в 30-метровый колодец и спасла упавшего туда сына

Жительница муниципалитета Вичит, город Пхукет, Таиланд, спрыгнула в 30-метровый колодец и спасла упавшего туда сына. Об этом сообщает издание The Phuket News.

Во вторник, 4 августа, женщина, чье имя известно как Мс Да (Ms Da), находилась дома и занималась стиркой, когда поняла, что ее трехлетний сын Сео (Seo) подозрительно притих. Тогда она осознала, что оставила заднюю дверь дома открытой.

Женщина позвала Сео, но он не ответил. Она пошла искать его. В доме мальчика не оказалось, и Мс Да вышла на улицу. Она увидела оба ботинка сына около колодца и начала звать соседей на помощь. Соседи вызвали спасателей. Не дожидаясь их приезда, таиландка прыгнула в колодец, глубина которого, согласно надписи на близлежащей стене, составляет 30 метров, а ширина — один метр. Затем сосед спустил веревку, чтобы поднять Мс Да и ее сына из колодца.

Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили, что сосед оказывает первую помощь ребенку и его промокшей насквозь матери. Мальчик был без сознания, когда она добралась до него. Мс Да рассказала, что перекинула сына через плечо, чтобы вытрясти воду у него из легких. Вскоре он очнулся. Ни мальчик, ни его мать не получили травм или переломов, но находились в состоянии шока.

Сосед похвалил Мс Да за отвагу и дал ей тысячу бат (2,3 тысячи рублей), чтобы помочь ей заботиться о сыне.

Ранее сообщалось, что подросток из китайского уезда Сюньсянь вытащил провалившуюся в 30-метровый колодец трехлетнюю девочку. Ребенок случайно упал в бетонный колодец диаметром 20 сантиметров, когда гулял со своим отцом.