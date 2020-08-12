Тучный мужчина прыгнул в колодец и застрял

dailymail

Страдающий ожирением житель китайского городского округа Лоян, провинция Хэнань, застрял в колодце на заднем дворе своего дома и был спасен пожарными. На видео спасения обратило внимание издание Daily Star.

В пятницу, 7 августа, тучный 28-летний мужчина по фамилии Лю засыпал мусором и деревянными опилками сухой колодец во дворе своего дома. Он собирался утрамбовать опилки колодца и прыгнул на них. В результате 125-килограммовый китаец провалился в отверстие и застрял.

На помощь мужчине приехали пожарные. Оценив ситуацию, они решили обвязать вокруг тела пострадавшего веревки и вытянуть его. На записи, которую опубликовала пожарная бригада, виден застрявший в колодце Лю с голым торсом и скрещенными руками, заметно раздраженный своим неловким положением.

Около десятка спасателей и местных жителей объединили усилия и извлекли Лю из колодца. Китаец остался невредим.

Ранее сообщалось, что жительница муниципалитета Вичит, город Пхукет, Таиланд, спрыгнула в 30-метровый колодец и спасла упавшего туда сына. Ни мальчик, ни его мать не получили травм или переломов, но находились в состоянии шока.