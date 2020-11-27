95-летняя женщина провалилась в семиметровый колодец и провела в нем четыре часа

Пожилая жительница индийского региона Вижинджам, штат Керала, упала в колодец и провела там четыре с половиной часа, прежде чем спасатели извлекли ее на поверхность. Об этом сообщает издание Mathrubhuni.

95-летняя Деваки (Devaki) живет в доме со своей дочерью. Каждое утро она просыпается и выходит на улицу на небольшую прогулку.

Утром в среду, 25 ноября, Деваки пошла на улицу в семь утра и не вернулась. Позже молодой человек по имени Джон (John) обнаружил ее в семиметровом колодце. Женщина стояла по шею в воде и держалась за веревку. Она провела под землей около 4,5 часа.

Прибывшие на место спасатели спустились к пенсионерке и извлекли ее на поверхность при помощи сети. После этого Деваки доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что девочка из американского округа Риверсайд, штат Калифорния, провалилась в колодец с водой и провела там 45 минут, пока ее не спасли. Девочка случайно наступила на деревянную доску, которая прикрывала отверстие в земле, и упала на глубину 15 метров.