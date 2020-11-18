Восьмилетняя девочка провалилась в 15-метровый колодец и провела там 45 минут

Девочка из американского округа Риверсайд, штат Калифорния, провалилась в глубокий колодец с водой и провела там 45 минут, пока ее не спасли. Об этом сообщает сайт телеканала NBC Los Angeles.

В пятницу, 13 ноября, восьмилетняя Лилли Фэйт Гэдбуа (Lilly Faith Gadbois) провалилась в колодец во дворе своего дома. Девочка случайно наступила на деревянную доску, которая прикрывала отверстие в земле, и упала на глубину 15 метров.

Мать Лилли Мишель Гэдбуа (Michelle Gadbois) поняла, что что-то не так, когда ее дочь перестала отвечать по рации. «Мы искали ее везде. Оказалось, что она в колодце, о существовании которого мы даже не знали, пока это не произошло», — рассказала она.

Гэдбуа подчеркнула, что девочка находилась так глубоко, что она едва слышала ее крики. «Слава богу, вода смягчила ее падение», — отметила мать. Лилли смогла удержаться на поверхности, зацепившись за трубу. Испуганная девочка из колодца кричала матери, что любит ее.

Через несколько минут на место происшествия приехали пожарные. «Надо было соображать быстро, и мы сбросили веревку. Мы объяснили ей, как обвязать ее вокруг себя. Она была готова к подъему», — рассказал спасатель.

Через 45 минут после падения Лилли снова оказалась на поверхности. У девочки были царапины по всему телу, но она не получила серьезных травм.

Из-за пережитой психологической травмы семья планирует переехать.

Ранее сообщалось, что мальчик из американского штата Пенсильвания провалился в шестиметровый колодец во время игры в прятки. Ребенка спасли пожарные-волонтеры, которые спустя несколько минут прибыли на место происшествия на личных автомобилях.