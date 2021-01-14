Против россиянки завели уголовное дело из-за гибели ребенка на ледянке

Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело против 22-летней местной жительницы, чья восьмилетняя племянница разбилась на ледянке. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону.

Отмечается, что уголовное дело из-за гибели ребенка завели по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, во второй половине дня 1 января 2021 года россиянка с малолетней племянницей находилась на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня».

Как сообщили в управлении россиянка отпустила из рук пластиковую ледянку, на которой находился ребенок, в результате чего девочка столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. От полученных травм она скончалась на месте.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В декабре восьмилетняя девочка погибла во время катания на ледяной горке в Нижнем Тагиле. По данным правоохранителей, по дороге в магазин с бабушкой ребенок отпросился покататься на санках во дворе. Пока ее бабушка занималась покупками, она упала с горки во время катания и погибла.