В Москве разрушили памятник мировой культуры

В Москве разрушили историческое кладбище на территории Новодевичьего монастыря, который включен в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Некрополь начали реставрировать, но в итоге памятник буквально уничтожили. Об этом сообщает Telegram-канал «Парнасский пересмешник».

Древние захоронения находятся на территории монастыря. Мемориалы сохранились в «довольно приличном» состоянии, пишет канал. «Сейчас в лучшем случае памятники свалены в кучу и накрыты брезентом. Причем ответственные за этот ужас говорят, что все надгробные камни вернут на место, добавляя, что с точностью до 10 метров», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Утрачено Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США Ретроград Советский фотограф отдал Москве всю жизнь. Как она выглядела 100 лет назад?

«Фактически это означает, что большинство могил выдающихся людей XVIII — XIX веков просто будут утеряны, а их памятники расставят в случайном порядке. То есть все, некрополя Новодевичьего монастыря как такового больше не существует», — сказано в посте.

До этого на плачевное состояние кладбища жаловались и искусствоведы. Так, Мария Санти, посетив некрополь, ужаснулась: «Я просто не могу поверить, что это происходит. При реставрации надгробий, во-первых, исследуется грунт вокруг. Что-то могло отколоться, что-то могло упасть. Во-вторых, просушиваются камни. Все это делается бережно. Все это похоже на хирургическую операцию. Там же свежие сколы у камней. То есть их повредили при этом вмешательстве. Они свалены в кучи».

Однако заведующий отделом археологии Московской Руси в Институте археологии РАН, доктор исторических наук Леонид Беляев, который отвечает за реставрацию, заявил, что говорить о разорении памятника сейчас некорректно. «Это многие сотни, возможно, даже тысячи надгробий, из которых к нашему времени ничего не сохранилось. В массе своей они были вывезены с территории монастыря еще в советское время. И только небольшая их часть осталась здесь, в основном не включенная в государственные реестры», — сказал археолог. По его словам, памятники полностью защищены и им не нанесено никаких повреждений.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться