Пенсионер решил восстановить старинный фонтан и был обвинен в вандализме

Британец Боб Моуланд решил восстановить старинный фонтан в Фолкстоне, потратив на работы личные 200 фунтов стерлингов (примерно 20 тысяч рублей). Однако местные власти посчитали это вандализмом и запретили мужчине продолжать ремонт, пишет Daily Mail.

Фонтан является историческим памятником. Его построили в 1897 году в память о Сидни Купере Уэстоне — фотографе, христианском филантропе и проповедника трезвого образа жизни, который много помогал бедным. 71-летний пенсионер захотел оживить фонтан и покрасил его.

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«Я не мог видеть его в таком ужасном состоянии, не мог стоять и смотреть, как он гниет», — рассказал Моуланд. Сам объект перестал работать из-за ржавчины. Мужчина сказал, что с тех пор ничего не было сделано для восстановления фонтана.

Местные жители поддерживали пенсионера, угощали его чаем и кофе и даже предлагали деньги, чтобы тот купил строительные леса и насос. Однако офицер, заметивший реставрацию, обвинил Моуланда в антиобщественной деятельности. Такое поведение «оказывает пагубное воздействие на качество жизни жителей данной местности, носит постоянный или продолжающийся характер и неразумно», — заявили активисту.

Главным аргументом был тот факт, что фонтан входит в Британский реестр исторических объектов, поэтому простые граждане не могут заниматься его реконструкцией. «Это так нелепо! 71 год без нареканий и нарушений, а теперь вот это. Я же наоборот улучшал жизнь людей! Это совершенно невероятно», — сказал Моуланд.

На данный момент британец готовит жалобу и просит у властей разрешение, чтобы ему хотя бы дали закончить покраску на тех участках, где он ее начал.

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