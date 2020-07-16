Британцы задумали переделать магазины в дома престарелых

Магазины на главных улицах Великобритании переделают под приюты, чтобы разместить пожилых граждан. Об этом сообщает Financial Times.

В рамках масштабных реформ системы планирования правительство Великобритании задумало проект, позволяющий переоборудовать коммерческие здания в жилые помещения. Благодаря смягчению правил, McCarthy & Stone – ведущая британская компания по строительству домов престарелых – сможет использовать заброшенные объекты городских центров в своих целях.

Из-за пандемии COVID-19 многие торговые предприятия в Великобритании оказались банкротами и не смогли выплачивать аренду. По данным экспертов, снятие ограничений в середине июля позволило восстановить лишь одну треть от прежнего уровня розничной торговли. Поэтому ряд владельцев планирует продать свое недвижимое имущество или переделать его в других целях.

По данным Российского совета торговых центров (РСТЦ), в России ожидается закрытие 25 процентов торговых центров к осени 2020 года. Спасти ситуацию может только перенос сроков уплаты налогов на 2021 год, а также субсидии от государства.

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