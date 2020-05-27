Предсказано будущее торговых и бизнес-центров после пандемии

После пандемии коронавируса торговые и бизнес-центры не исчезнут полностью, но будут вынуждены переформатироваться. О будущем объектов коммерческой недвижимости агентству новостей «Москва» рассказала управляющий партнер международного архитектурного бюро Blank Architects Магда Чихонь.

Эксперт полагает, в частности, что при снижении площади офисов в них появится больше гибких пространств, способных трансформироваться из рабочих зон в неформальные. Кроме того, станут более популярными незакрепленные рабочие места. На смену офисам открытого типа (open space) могут прийти разделенные командные рабочие зоны и индивидуальные кабины для работы.

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Чихонь предсказала второе рождение и торговым центрам (ТЦ). «Таких мер, как раздача масок на входе, постоянная санитарная обработка и ограничение количества посетителей в магазинах, не всегда достаточно, — отметила она. — Сделать ТЦ более безопасными для покупателей могут дополнительное разделение потоков на уровне внутренней архитектуры и большая открытость территории».

По мнению эксперта, наиболее перспективным представляется формат аутлет-центров — улиц магазинов, ТЦ под открытым небом. «В таких условиях соблюсти требования социальной дистанции гораздо легче. Кроме того, в открытом формате могут функционировать зоны детских развлечений и даже кинотеатры», — указала Чихонь.

Ранее в мае россиянам предложили приплачивать за работу из дома. В Госдуме указали, что трудящиеся дома люди вынуждены покупать компьютеры, платить за интернет, нести дополнительные расходы на электроэнергию. В офисе все это предоставляется бесплатно, поэтому выплата компенсаций справедлива.

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