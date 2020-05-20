Торговым центрам в России предрекли разрушение без возможности восстановления

Принятие законопроекта, разрешающего арендаторам площадей в торговых центрах (ТЦ) расторгать договоры аренды в одностороннем порядке без штрафов и компенсаций, приведет к необратимому разрушению отрасли без возможности восстановления. Об этом говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«ТЦ по-прежнему выступают в роли жертвы, на которую перекладывается вся тяжесть нагрузки от последствий пандемии», — подчеркивается в обращении. Как отмечают представители ТЦ, 93 процента из них готовы идти и уже идут на уступки арендаторам. «Получается, что недоговороспособных и нерадивых собственников только 7 процентов, и ради них принимается новый закон, который в итоге угробит всю отрасль», — указывают в РСТЦ.

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Принятие нормы об одностороннем расторжении договоров ввергнет отрасль торговой недвижимости в правовой хаос, «разрушит стабильный бизнес, которые многие компании с большим трудом выстраивали последние 15-20 лет, оставит без работы десятки и сотни тысяч людей», предрекают операторы ТЦ. Вместо отмены штрафов за расторжение арендных договоров они предлагают внедрить прямую финансовую поддержку предпринимателей и ретейлеров.

Законопроект о праве досрочного расторжения договоров аренды Госдума приняла в первом чтении 12 мая. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

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