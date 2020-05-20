Дом
 
Последние новости
Раскрыты детали убийства главаря «Имарата Кавказ»
Прилучного уличили в неоплате счетов за услуги ЖКХ
Зеленский заявил о неизбежности прямых переговоров с Путиным
Российских медиков заподозрили в экстремизме за видео об отсутствии доплат
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Россиянин снял фейковое видео о коронавирусе и лишился 300 тысяч рублей
Украина срочно созовет заседание в Минске из-за мобилизации в ДНР и ЛНР
Москвичи спасли «сбежавший» от полицейских автомобиль 
Партия самой молодой конгрессвумен США разрослась на фоне коронавируса
Рыболов вытащил из озера загадочного волосатика
Новости партнеров

Торговым центрам в России предрекли разрушение без возможности восстановления

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Принятие законопроекта, разрешающего арендаторам площадей в торговых центрах (ТЦ) расторгать договоры аренды в одностороннем порядке без штрафов и компенсаций, приведет к необратимому разрушению отрасли без возможности восстановления. Об этом говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«ТЦ по-прежнему выступают в роли жертвы, на которую перекладывается вся тяжесть нагрузки от последствий пандемии», — подчеркивается в обращении. Как отмечают представители ТЦ, 93 процента из них готовы идти и уже идут на уступки арендаторам. «Получается, что недоговороспособных и нерадивых собственников только 7 процентов, и ради них принимается новый закон, который в итоге угробит всю отрасль», — указывают в РСТЦ.

Принятие нормы об одностороннем расторжении договоров ввергнет отрасль торговой недвижимости в правовой хаос, «разрушит стабильный бизнес, которые многие компании с большим трудом выстраивали последние 15-20 лет, оставит без работы десятки и сотни тысяч людей», предрекают операторы ТЦ. Вместо отмены штрафов за расторжение арендных договоров они предлагают внедрить прямую финансовую поддержку предпринимателей и ретейлеров.

Законопроект о праве досрочного расторжения договоров аренды Госдума приняла в первом чтении 12 мая. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российским офисам предрекли катастрофу
Москве предрекли стрессовую распродажу недвижимости
В Москве объявили о новых льготах для торговых центров
Инвесторы стали охотнее тратиться на недвижимость в России
Другие материалы рубрики
Дом00:01Сегодня

Не все включено

Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
12:33Сегодня

Прилучного уличили в неоплате счетов за услуги ЖКХ

10:27Сегодня

Раскрыты масштабы ипотечного обвала в Москве

08:08Сегодня

Названы российские банки с самой дешевой ипотекой

Дом00:0314 мая

«Надеюсь, не будет как в 1998-м»

Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
07:26Сегодня

Американцы испугались общественных туалетов и отказались выходить на улицу

06:35Сегодня

В Москве недосчитались новых квартир

19:2219 мая

В туристическом центре Европы построили дом из стекла

Дом00:05 3 мая
Пансионат «Дружба»

Небесный ракурс

Брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
18:3819 мая

Курортному жилью в Крыму предрекли бум

17:5719 мая

Россияне выстроились в очереди за загородными домами

17:0019 мая

Россияне начали массово скупать бункеры

Россия
Власти объяснили хранение в лесу десятков новых Toyota Camry
«Инсульт может стать первым и последним симптомом»
Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
Парикмахер заразила коронавирусом десятки россиян во время работы
Охранники подмосковного супермаркета избили покупателя за отсутствие маски
«Надо держаться подальше, нельзя им доверять»
30 лет назад гомосексуальность перестали считать болезнью. Почему в России все иначе?
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
«Полицейские приехать отказались — силы брошены на карантин»
Жертвы домашнего насилия из-за коронавируса оказались заперты с обидчиками. Что им делать?
Все материалы
Мир
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Партия самой молодой конгрессвумен США разрослась на фоне коронавируса
«Люди будут умирать»
Бразилия вырывается в лидеры по числу зараженных коронавирусом. Почему там не вводят карантин?
Раскрыты детали убийства главаря «Имарата Кавказ»
«Люди — это вирус»
Экофашисты хотят сократить население Земли. Они готовы убивать и надеются на помощь коронавируса
Cотни афроамериканцев устроили вечеринку без масок и подрались с полицией
«Америка подвела своих людей»
Коронавирус сломал здравоохранение США: медики о страшных уроках эпидемии
Все материалы
Бывший СССР
Украинская националистка увидела российскую угрозу в «Агуше»
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
ДНР объявила Киеву ультиматум
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
На Украине возмутились навязыванием русского языка школьникам
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Российские соцсети посчитали смертельной опасностью для Украины
Все материалы
Экономика
Венесуэла потребовала от Англии свое золото
Нашли время
Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?
Названа цена спасения экономики России
Дорога вверх
Как в России нашли способ поднять упавшую из-за кризиса экономику
Турции оказался не нужен российский газ
Полный бак
Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
Названо число незаконных свалок в России
Все материалы
Силовые структуры
Судьи заразились коронавирусом в московском суде
«Дети просили не убивать их»
Пособники фашистов казнили тысячи советских граждан. КГБ охотился на них десятки лет
Задержание спецназом стрелявшего из окна многоэтажки москвича попало на видео
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский заключенный сбежал на угнанной у начальника колонии машине
«Милицейский пост — это тоже фронт»
Как во время войны в СССР героически боролись с разгулом преступности
Неизвестный открыл стрельбу из окна московской многоэтажки
Все материалы
Наука и техника
В Китае научились предсказывать риск смерти от коронавируса
Из того, что было
Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple
Рассекречены умные очки от Apple
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Доказана опасность бессимптомных носителей коронавируса
Большой медбрат
 
В древних свитках нашли скрытые письмена
Все материалы
Спорт
Стало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Американский боксер Бриггс анонсировал бой с Тайсоном
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
Второй футболист РПЛ заразился коронавирусом
Джастин Гэтжи«Он сломает мне нос. Но UFC за это заплатит»
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата боя, когда прямая трансляция, прогнозы и ставки на UFC 249
Датский футболист рассказал о проигранных в покер миллионах фунтов
Все материалы
Культура
Прилепин назвал бесовщиной усыновление детей однополыми парами
«Ты умрешь во сне»
Кумир Дэвида Боуи и Тома Йорка пел о палачах и террористах. Легендарный вокалист изменил мир музыки
Марат БашаровНалей и отойди
Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Вся жизнь — квартирник
Живой Гребенщиков, жена Шиндлера и бог программистов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
«Союз денег и власти»
За кого выходят замуж и как живут женщины в Северной Корее
Все материалы
Интернет и СМИ
Пожаловавшийся на цензуру Михалков ушел с телевидения в интернет
Зрители высмеяли сюжет Первого канала о «достойном» для семей военных жилье
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
В России потребовали заблокировать видео о коронавирусе как спецоперации
Пиратские хроники
 
Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Все материалы
Ценности
54-летняя бывшая супермодель показала тело в бикини
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
46-летняя бывшая супермодель попозировала топлес перед мужем во время изоляции
Модель Victoria's Secret снялась в рекламной кампании бренда топлес
Джегинсы бренда Mironova AnastasiiaВторая кожа
Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности
Мужчина получил зарплату бутылкой спиртного и обеспечил безбедную жизнь потомкам
Гениальный коррупционер
Как африканский президент расхищал казну ради молодых любовниц, дорогих машин и домов в Париже
Все материалы
Путешествия
В правительстве предрекли двукратное снижение авиаперевозок после пандемии
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
В Турции рассказали о сроках открытия страны для иностранных туристов
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
Совершен самый долгий беспосадочный внутренний перелет
Все материалы
Из жизни
Жители деревни обмыли покойника вопреки запретам и заразились коронавирусом
«Коронавирусный» град прошелся по планете
«Быстрые движения их только раззадоривают»
Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
95-летние близняшки назвали секретом долголетия занятия сексом
Бенджамин БатерстРастворился в воздухе
Молодой дипломат вез важные бумаги и пропал. Тайну его исчезновения не могут разгадать уже 200 лет
Известный повар поделился секретом приготовления курицы
«Здесь каждый знает, что такое свобода»
История москвички, которая осуществила детскую мечту и переехала во Францию
Все материалы
Россиянка отсудила 6,4 миллиона рублей за вонь в салоне Cadillac Escalade
Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»
Подробности об электромобиле, который готовил Джеймс Дайсон — самый богатый человек Великобритании
Пятикратный победитель «Дакара» представил свой вариант MINI Countryman
История автомобиля ЗИМ
Символу советской роскоши исполнилось 70 лет
Уникальный прототип «Лады» бросили пылиться в гараже
Представлен новый Porsche 911 с кузовом Targa
Легендарное «открытое купе» Porsche будет жить и в новом поколении модели 911
Финальную серию McLaren 600LT Spider посвятили ядовитому пауку
Все материалы
Дом
Раскрыты масштабы ипотечного обвала в Москве
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Названы российские банки с самой дешевой ипотекой
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Американцы испугались общественных туалетов и отказались выходить на улицу
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
В Москве недосчитались новых квартир
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Школы искусств Татарстана закупят инструменты на сотню миллионов рублей
В селе в Хабаровском крае началось строительство водовода
В Вологде начали ремонтировать дорогу по просьбам горожан
Назван срок открытия нового моста через Волго-Донской канал в Волгограде
Все материалы