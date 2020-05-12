Российским офисам предрекли катастрофу

Крупнейшие владельцы российской коммерческой недвижимости обратились к властям. Собственники торговых площадей выступили против законопроекта о праве арендаторов, пострадавших из-за коронавируса, на одностороннее расторжение договоров без штрафных санкций. На данный момент законопроект уже прошел первое чтение. Копия обращения есть в распоряжении «Ленты.ру».

Письмо направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину, министру экономического развития Максиму Решетникову, руководителю администрации президента Антону Вайно и исполняющему обязанности премьер-министра Андрею Белоусову. Подписали обращение представители компаний, относящихся к структурам российских «королей недвижимости» — Михаила Гуцериева (группа «Сафмар»), Александра Клячина (KR Properties), Романа Абрамовича (Millhouse) и других. Общая площадь их торговых объектов превышает четыре миллиона «квадратов».

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Представители отрасли в случае принятия законопроекта предрекают катастрофу не только офисам, но и банкам, а также фирмам, предоставляющим товары и услуги для владельцев и арендаторов коммерческих площадей. «Вместо обеспечения устойчивого развития экономики такая мера приведет к коллапсу отрасли и последствиям, которые по своей разрушительности не сравнятся с последствиями ни одного из экономических кризисов, с которыми успешно справлялась российская экономика за современную историю России», — сказано в обращении.

Расторжение договоров в одностороннем порядке, по мнению авторов письма, поставит их под угрозу дефолта по обязательствам перед банками. Общий кредитный портфель, который финансовые организации выдали этим компаниям, составляет шесть триллионов рублей.

Также владельцы площадей считают, что законопроект приведет к злоупотреблениям со стороны съемщиков, и лишает собственников права на справедливое судебное разбирательство при оценке влияния на договор последствий эпидемии коронавируса.

Ранее торговые центры выступили с аналогичной просьбой. По словам представителей Российского союза торговых центров (РСТЦ), легализация расторжения договоров аренды в одностороннем порядке повлечет «разрушение отрасли без возможности восстановления».

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