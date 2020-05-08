Российские торговые центры попросили о помощи

Российские торговые центры попросили помощи властей в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. Соответствующее письмо (есть в распоряжении «Ленты.ру») в адрес главы комитета Госдумы по налогам и бюджету Андрея Макарова направил Российский союз торговых центров (РСТЦ).

В обращении организация выступает против принятия закона, дающего право арендаторам в условиях коронавируса в одностороннем порядке расторгать договор и не выплачивать компенсации и неустойки. В случае с торговыми центрами арендаторами выступают магазины.

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Авторы письма отмечают, что принятие такого закона (в настоящий момент рассматривается Госдумой) и легализация расторжения договоров аренды в одностороннем порядке повлечет «разрушение отрасли без возможности восстановления».

Вместо этого ТЦ предлагают равномерно распределить неизбежные убытки между всеми участниками цепочки добавленной стоимости. Также они отмечают, что более оптимальной мерой стала бы коллективная добровольная скидка по договорам аренды с их сохранением. Сейчас, по словам авторов, собираемость арендных платежей составляет всего 10-15 процентов от оговоренных тарифов. При этом торговые центры вынуждены нести расходы по обслуживанию кредитов и уплате налогов.

Также ситуация грозит рисками и убытками для банков, выдавших кредиты компаниям-рантье под обеспечение торговых центров. Кредиты рискуют обесцениться или потребуют создания дополнительных резервов, которые повлекут за собой возросшие расходы кредитных организаций.

Помимо отказа от рассмотрения закона авторы письма просят Макарова и других депутатов Госдумы включить торговые центры в число наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики, отменить часть налогов на время эпидемии плюс один квартал, а также перенести сроки уплаты налога на прибыль и НДС.

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