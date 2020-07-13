Торговым центрам в России предрекли массовое закрытие

Четверть торговых центров в России может закрыться к осени из-за пандемии коронавируса. Спасти ситуацию может только перенос сроков уплаты налогов с 2020 на 2021 год, а также субсидии от государства. Об этом говорится в обращении Российского совета торговых центров (РСТЦ), поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Представители отрасли предрекли массовое закрытие объектов, поскольку «доходов фактически нет, продажам еще предстоит восстановиться». Власти не выделили компенсации, а все платежи от арендаторов пошли на поддержание ТЦ в рабочем состоянии: платежи за коммунальные услуги, безопасность и уборку.

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РСТЦ повторно обратился в правительство, Министерство финансов и Министерство экономики с просьбой о поддержке. «Необходимо принимать оперативные и существенные меры по поддержке индустрии, обеспечивающей более 25 процентов оборота розничной торговли страны, в том числе 90 процентов цивилизованной торговли», — говорится в письме.

На данный момент торговые центры должны погасить все долги до 1 августа 2020 года. По данным организации, если отсрочку не предоставят, то общий налог российских ТЦ на добавленную стоимость составит 52 миллиарда рублей, налог на имущество — 24 миллиарда рублей, налог на прибыль — 15 миллиардов рублей и единый социальный налог — 4 миллиарда рублей. Поскольку в отрасли таких денег нет, то счета торговых центров будут заблокированы, что приведет к закрытию объектов.

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